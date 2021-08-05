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Более 4 тысячи сделок на рынке земли: в каких областях продавали наибольше

Четверг, 5 августа 2021, 12:05
 

Рынок земли заработал 1 июля 2021 года, а по состоянию на 5 августа зарегистрировано уже 4117 сделок, по количеству преобладают Киевская, Полтавская, Сумская и Винницкая области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Итак, по количеству больше всего сделок заключено в Киевской (594), Полтавской (453), Сумской (321) и Винницкой (287) областях.

По площади земель первая четверка выглядит иначе: опережает других Полтавская (1046 га) область, далее находятся Харьковская (905 га), Кировоградская (731 га) и Киевская (615 га).

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4441 нотариус. Всего заявлений - 4974, из них согласовано 4374, в очереди на рассмотрение - 28 отказ получили 572.

Напоминаем:

За месяц работы рынка земли уже заключили 2901 договор, общая сумма которых составила 210 млн грн - один гектар, по подсчетам Минагрополитики, стоит 40 000 грн.

По состоянию на 2 августа 2021 года заключено 3277 сделок в рамках действующего рынка земли.

Экономическая правда

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