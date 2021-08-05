Более 4 тысячи сделок на рынке земли: в каких областях продавали наибольше
Рынок земли заработал 1 июля 2021 года, а по состоянию на 5 августа зарегистрировано уже 4117 сделок, по количеству преобладают Киевская, Полтавская, Сумская и Винницкая области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Итак, по количеству больше всего сделок заключено в Киевской (594), Полтавской (453), Сумской (321) и Винницкой (287) областях.
По площади земель первая четверка выглядит иначе: опережает других Полтавская (1046 га) область, далее находятся Харьковская (905 га), Кировоградская (731 га) и Киевская (615 га).
Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4441 нотариус. Всего заявлений - 4974, из них согласовано 4374, в очереди на рассмотрение - 28 отказ получили 572.
Напоминаем:
За месяц работы рынка земли уже заключили 2901 договор, общая сумма которых составила 210 млн грн - один гектар, по подсчетам Минагрополитики, стоит 40 000 грн.
По состоянию на 2 августа 2021 года заключено 3277 сделок в рамках действующего рынка земли.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua