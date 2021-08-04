Предписание об увольнении Витренко нужно выполнить до 11 августа – НАПК

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Нацагентство по предупреждению коррупции настаивает, что в связи с возобновлением действия предписания об увольнении Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза" правительство обязано его выполнить до 11 августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацагентства.

В предписании НАПК требовало от правительства решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко. В связи с решением апелляционного суда 3 августа, отмечает председатель НАПК Александр Новиков, предписание подлежит исполнению.

В агентстве объясняют, что одним из оснований инициирования дела стало якобы отсутствие возможности отмены правительством пунктов 8 и 9 распоряжения. Новиков направил в Кабмин письмо, в котором объяснил конкретный механизм для выполнения предписания.

Для этого необходимо созвать заседание Правительства и инициировать рассмотрение отмены как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжение и прекращения действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

Кроме того, в письме отмечается, что "предписание подлежит исполнению не позднее 11.08.2021".

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"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) 1 июля направило предписаниеглаве наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт с главой правления НАК Юрием Витренко как незаконный.

3 августа Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было остановлено действие предписания НАПК Кабмина о прекращении срока действия контракта с председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда