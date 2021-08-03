Новости 3 августа: 2,7 миллиарда долларов от МВФ, цены на автогаз

О 2,7 миллиардах долларов от МВФ. Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.

Зачисление 2,7 млд долл от МВФ в рамках распределения спецправ заимствований на 650 млрд долл должно состояться до конца августа, решение об использовании средств будет принимать Минфин.

Средства от МВФ (2,7 млрд долл) в рамках программы специальных прав заимствования помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику.

О ценах на автогаз. Средняя цена автогаза в сетях АЗС 3 августа достигла рекордных 16,89 грн/л (+2 коп/л до 2 августа).

О тарифах на электроэнергию. Позже всего обновленную модель специальных обязательств на рынке электроэнергии представят ко Дню Независимости Украины, она определит новый принцип образования тарифов для населения.

О накопительных пенсиях. По оценкам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, экономический эффект от внедрения накопительной пенсии - 477 млрд грн до 2030 года.

О миссии МВФ. В Офисе президента не сомневаются, что миссия МВФ, которая приедет в Украину в сентябре, останется довольной прогрессом Украины на пути реформ.

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