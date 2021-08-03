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Решение об использовании 2,7 миллиарда долларов от МВФ будет принимать Минфин – НБУ

Вторник, 3 августа 2021, 14:10
 
нбу

Зачисление 2,7 млд долл от МВФ в рамках распределения спецправ заимствований на 650 млрд долл должно состояться до конца августа, решение об использовании средств будет принимать Минфин.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

В Нацбанке напомнили, что цель распределения СПЗ - удовлетворить глобальную потребность в повышении ликвидности и уровня резервов 190 стран-членов МВФ, а также обеспечить стабильность мировой экономики в целом.

"Эти средства поступят на счет в НБУ. Согласно действующему законодательству, финансовым агентом по СПЗ, то есть органом, которій будет принимать решения об их использовании, является Министерство финансов Украины.

Национальный банк предоставит свои предложения по использованию соответствующих средств", - пояснили в регуляторе.

"Мы ценим партнерские отношения с МВФ. Национальный банк неизменно придерживается позиции о необходимости продолжения сотрудничества с Фондом, в частности в рамках действующей программы, и выполнения Украиной всех взятых на себя обязательств", - отметил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Напомним:

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.

Экономическая правда

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НБУ Минфин деньги МВФ

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