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В ОП "не сомневаются", что миссия МВФ останется довольной прогрессом по реформам

Вторник, 3 августа 2021, 17:40
 
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В Офисе президента не сомневаются, что миссия МВФ, которая приедет в Украину в сентябре, останется довольной прогрессом Украины на пути реформ.

Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Пресс-секретарь президента, в частности, напомнил, что в сентябре в Украину приедет миссия МВФ - "будет оценивать прогресс Украины на пути реформ".

"Если миссия останется довольной, в чем мы не сомневаемся, Украина будет и в дальнейшем получать остальные транши по программе stand by", - добавил он.

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Напомним:

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.

Зачисление 2,7 млд долл от МВФ в рамках распределения спецправ заимствований на 650 млрд долл должно состояться до конца августа, решение об использовании средств будет принимать Минфин.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по телефону пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и анонсировала визит миссии фонда в Украину в сентябре.

Экономическая правда

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МВФ Зеленский Украина

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