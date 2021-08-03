Новую модель тарифов на электроэнергию для населения покажут ко Дню Независимости

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Позже всего обновленную модель специальных обязательств на рынке электроэнергии представят ко Дню Независимости Украины, она определит новый принцип образования тарифов для населения.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Сейчас правительство, Национальная комиссия по регулированию энергетики и комуслуг работает над этим решением, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию и цены. СНБО на это выделила определенное время. Я думаю, что ко Дню Независимости, скорее всего – раньше, но ко Дню Независимости – точно, увидим кто и сколько должен платить", - рассказал он.

Никифоров вновь подчеркнул, что резкого роста тарифов на электроэнергию для населения не будет.

Напоминаем:

Совет нацбезопасности и обороны усматривает признаки монополии на энергетическом рынке в Украине и готов в случае угрозы национальной безопасности вводить на предприятиях энергоснабжения временные администрации.

Кабинет Министров на заседании 28 июля утвердил постановление, которым продлил до 31 августа спецобовьязкы отпускать населению электроэнергию по тарифу 1,68 грн / кВт-час.

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности - вскоре должно быть принято решение о механизме.

Минэнерго рассчитывает запустить новую модель спецобязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения с 1 августа.

Экономическая правда