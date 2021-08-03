Шмыгаль рассказал об эффекте от введения накопительной пенсии: почти полмиллиарда до 2030 года

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По оценкам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, экономический эффект от внедрения накопительной пенсии - 477 млрд грн до 2030 года.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на первом учредительном заседании рабочей группы по развитию пенсионных накоплений в Украине.

В совещании также приняли участие министр соцполитики Марина Лазебная, министр финансов Сергей Марченко, глобальный директор Всемирного банка по вопросам социальной защиты, труда и занятости Михал Рутковски, председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов, народные депутаты, представители финансовых рынков, общественности и др.

"Накопительная система образуется как дополнительная к имеющейся солидарной. Гарантирование вкладов должно быть стопроцентным для государственного пенсионного накопительного фонда. По второму уровню должен заработать третий уровень, на котором добровольное пенсионное страхование осуществляется с привлечением негосударственных фондов.

Экономический эффект от внедрения накопительной пенсии, по оценкам НКЦБФР, - 477 млрд грн до 2030 года", - сказал Шмыгаль.

По его словам, введение обязательных пенсионных накоплений предусмотрено в трехлетней Бюджетной декларации, которую недавно приняла Верховная Рада.

Также он рассказал, что правительство подало на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает осуществление финансирования досрочных пенсий для людей, работающих во вредных и тяжелых условиях, с использованием механизма пенсионных накоплений.

"Как отметил Денис Шмыгаль, среди следующих шагов Дорожной карты развития системы пенсионных накоплений должна стать разработка единого социального реестра, который существенно увеличит возможности социальной поддержки украинцев", - добавили в правительстве.

"Отсутствие в течение 30 лет в Украине системы накопительной пенсии, так же как и фондового рынка - это преступление против государства и украинцев.

В наших руках это преступление остановить и исправить. Кроме того, что мы обеспечим достойную пенсию людям, мы также обеспечим реальный сектор экономики длинным, недорогим и надежным ресурсом", - добавил Шмыгаль.

"Мы уже знаем социальную и экономическую цену промедления. Ежегодно в среднем около 600 тысяч людей по возрасту теряют возможность участия в этой системе и иметь пенсионные накопления в дополнение к солидарной пенсии.

Средняя пенсия сейчас была бы на 20-25% выше за счет пенсионных накоплений у людей, которые с 2007 года были участниками системы. А это всего 14 лет накоплений и, кстати, эта цифра посчитана с учетом двух кризисов 2008 и 2014 годов. Пенсионные накопления составили бы уже более 1 триллиона гривен, то есть около 25% ВВП 2020 года", - добавила министр социальной политики Марина Лазебная.

По итогам совещания решили, что Минсоцполитики, Минфин и Минэкономики разработают предложения по внедрению на базе действующего законодательства с 2023 социальных пакетов с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы.

Также премьер дал задание профильным министерствам проработать с местными властями возможность запуска региональных накопительных пенсионных программ.

Подробнее о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье Экономической правды.

Напоминаем:

Правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган, который будет выдавать лицензии на работу компаний в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Комитет по вопросам соцполитики отклонил законопроект 2683-3 по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу на год.

Кабмин утвердил создание рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

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Экономическая правда