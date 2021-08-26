Новости 26 августа: пенсионная реформа, бюджет и изменения к "зеленому тарифу"

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О пенсиях. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что если нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде, рассчитывать на пенсию вообще не стоит.

Об инвестициях. Рост капитальных инвестиций в Украине в апреле-июне 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 17,1%, тогда как в январе-марте был зафиксирован спад капинвестиций на уровне 9,5%

О тепле. В "Укрэнерго" заявляют, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической - на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

О бюджете. Правительство вскоре утвердит и передаст в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год - ставку, в частности, будут делать на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста.

О "зеленом тарифе". Министерство энергетики разработало и вынесло на общественное обсуждение законопроект, предполагающий введение системы контрактам на разницу для производителей из альтернативных источников энергии вместо фиксированных платежей.

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