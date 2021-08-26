Міненерго розробило законопроєкт щодо заміни "зеленого тарифу"

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Міністерство енергетики розробило і винесло на громадське обговорення законопроєкт, який передбачає введення системи контрактів на різницю для виробників з альтернативних джерел енергії замість фіксованих платежів.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Документ передбачає запровадження системи Feed-in-Premium, або контрактів на різницю, для виробників з альтернативних джерел енергії (як для чинних договорів купівлі-продажу, так і для договорів, які будуть укладатися переможцями аукціонів) замість фіксованих платежів за "зеленим" тарифом - Feed-in-Tariff.

"Нова модель підтримки дозволить збільшити частку "зеленої" електроенергії в енергосистемі і зробити її доступнішою", - сказав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

У Міненерго пояснюють, що відповідно до нової моделі виробники з ВДЕ зможуть безпосередньо виступати як учасники ринку, самостійно продаючи електроенергію, оптимізуючи свої доходи від виробництва та зменшуючи свої небаланси.

"Водночас ці виробники матимуть право на отримання компенсації від гарантованого покупця у вигляді різниці між встановленим "зеленим" тарифом або аукціонною ціною та ринковою ціною", - додав Власенко.

Проект закону розроблено на виконання вимог ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" № 810-ІХ та кроку 400 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік.

З проєктом ЗУ можна ознайомитись за посиланням.

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Нагадуємо:

Питання "зеленої" енергетики є одним з основних у перемовинах України зі Світовим банком, уряд розглядає зміни до умов ринку для уникнення боргів перед генерацією у майбутньому.

Раніше повідомлялось, що держгарантії розглядаються як спосіб для забезпечення виконання боргових зобов'язань "по зеленим кредитам" в проєкті держбюджету-2021.

Державний "Гарантований покупець" отримав та виплатив останній мільярд з коштів, отриманих від Укренерго – розрахунки з зеленою генерацією за 2020 рік становлять 66%.

Виробники енергії з відновлюваних джерел енергії заявили, що за підсумками першого кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Меморандумом менш як на половину, а виплати надходять не усім виробникам через судові процеси.

Економічна правда