Шмигаль розповів, на чому робитимуть ставку у проєкті держбюджету-2022

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Уряд незабаром затвердить і передасть до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2022 рік - ставку, зокрема, будуть робити на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Вже незабаром уряд затвердить та передасть до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Як і минулого року, все передамо вчасно, і так само будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання та інших важливих напрямів", - сказав прем'єр, відкриваючи засідання.

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Нагадуємо:

У Міністерстві фінансів до кінця серпня проводитимуть погоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів для узгодження показників держбюджету на 2022 рік, після чого відомство розробить проєкт закону бюджету.

Верховна Рада на засіданні 15 липня ухвалила постанову щодо Бюджетної декларації на 2022-2024 роки – цей документ є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

Економічна правда