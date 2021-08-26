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Держстат зафіксував зростання капітальних інвестицій в Україні

Четвер, 26 серпня 2021, 09:55
 
unsplash

Зростання капітальних інвестицій в Україні в квітні-червні 2021 року по відношенню до аналогічного періоду 2020 року становило 17,1%, тоді як в січні-березні був зафіксований спад капінвестицій на рівні 9,5%.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

За другий квартал цього року освоєно 191,13 млрд грн капінвестицій без урахування тимчасово окупованих Криму, Севастополя і територій Луганської та Донецької областей.

Найбільше капінвестиції в квітні-червні 2021 року порівняно в квітнем-червнем 2020 року зросли в Житомирській (на 85,3%), Запорізькій (на 66,7%) та Івано-Франківській (на 60,4%) областях.

Значне зменшення капінвестицій в другому кварталі 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року зафіксовано у Волинській (на 64,1%), Кіровоградській (на 17,1%), Миколаївській (на 13,3%) областях.

Економічна правда

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інвестиції Держстат

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