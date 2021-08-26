Если нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде, рассчитывать на пенсию вообще не стоит – министр

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что если нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде, рассчитывать на пенсию вообще не стоит.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Должна быть этапность, мы не можем сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам, это неприемлемо. Поэтому в начале будем привлекать государственную накопительную институцию: государственный пенсионный фонд или государственную управляющую компанию. К тому же на начальном этапе у нас немного инструментов для вложений - это могут быть ОВГЗ.

Много скепсиса, что, мол, мы идем против течения, накопительная система показала свою неэффективность. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит", - заявил министр.

По его словам, темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров - расти.

"Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это потянет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать", - добавил Марченко.

По его словам, обсуждается вариант, когда будет инвестироваться 1% по ЕСВ и 1% из другого источника.

"Это может быть НДФЛ (это обсуждается) или прямая бюджетная программа, к чему мы более склонны. Минфин предлагает: давайте создадим отдельную прямую бюджетную программу, скажем, "Вклад государства в накопительную пенсионную систему".

Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить - если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит. Это должна быть система, которая создаст условия для того, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим. Это не касается тех, кто станет пенсионером через пять лет", - пояснил он.

По словам министра, других вариантов обеспечить нынешнему активному населению пенсию нет.

"Тем более в нынешних условиях - в условиях дефицита Пенсионного фонда, существование профессиональных пенсий, которые являются несправедливыми, но такое решение было принято государством. Я имею в виду пенсии специальных категорий граждан. Чтобы это перевернуть, нужен толчок.

Да, есть много скепсиса, в том числе о рисках планирования в горизонте 10-15 лет. Ну тогда можно ничего не делать - держать средства на депозитах, где они будут обесценены, или под матрасом, где они еще быстрее обесценятся. Можно вкладывать в недвижимость, но тоже может быть падение рынка недвижимости. Варианты "давайте не будем ничего делать" не работают. Минфин готов найти средства, чтобы компенсировать запуск накопительного уровня пенсионной системы. Мы понимаем, что это в любых вариантах потребует фискальной нагрузки на бюджет", - резюмировал он.

Подробнее о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье Экономической правды.

Напоминаем:

По оценкам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, экономический эффект от внедрения накопительной пенсии - 477 млрд грн до 2030 года.

Правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган, который будет выдавать лицензии на работу компаний в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Комитет по вопросам соцполитики отклонил законопроект 2683-3 по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу на год.

Кабмин утвердил создание рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

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