Пенсионная реформа: Кабмин определил орган, который будет лицензировать пенсионные фонды
Правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган, который будет выдавать лицензии на работу компаний в системе накопительного пенсионного обеспечения.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
Он добавил, что лицензирование - это "необходимый шаг к подготовке инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов, а также механизм, позволяющий работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям"
Подробнее о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье Экономической правды.
Напоминаем:
Комитет по вопросам соцполитики отклонил законопроект 2683-3 по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу на год.
Кабмин утвердил создание рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.
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Экономическая правда
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