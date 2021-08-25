Марченко допускает продолжение программы МВФ stand-by на полгода

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Министр финансов Сергей Марченко допускает продление текущей 18-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом на полгода.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продолжение программы stand-by на полгода возможно. Но говорить о таком продлении пока рано", - заявил министр.

По его словам, решение должно быть согласовано с партнерами.

Марченко напомнил, что Украина ожидает миссию Фонда в сентябре.

"Состоялся разговор президента Украины с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Это была инициатива исполнительного директора по приезду этой миссии. Ожидаем миссию в сентябре, как это и было сказано", - резюмировал глава Минфина.

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Напомним:

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко считает, что Украина может получить 700 млн долларов транша от МВФ в сентябре, он также не исключает возможности продления программы.

В Офисе президента не сомневаются, что миссия МВФ, которая приедет в Украину в сентябре, останется довольной прогрессом Украины на пути реформ.

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.

Зачисление 2,7 млд долл от МВФ в рамках распределения спецправ заимствований на 650 млрд долл должно состояться до конца августа, решение об использовании средств будет принимать Минфин.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по телефону пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и анонсировала визит миссии фонда в Украину в сентябре.