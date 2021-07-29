Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре

Кристалина Георгиева imf

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по телефону пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и анонсировала визит миссии фонда в Украину в сентябре.

Источник: Георгиева та Зеленский в Twitter

Прямая речь Георгиевой: "Очень конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно успешного экономического прогресса Украины в рамках программы МВФ.

С нетерпением жду продолжения нашего продуктивного сотрудничества во время миссии в сентябре".

Прямая речь Зеленского: "МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировала. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество".

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Напоминаем:

Під час перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом сторони досягли порозуміння у питаннях антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та незалежности НАБУ – незабаром очікується угода на рівні персоналу.

Український уряд, як і раніше, сподівається на отримання у цьому році від МВФ траншу близько 0,7 млрд дол за програмою stand by.