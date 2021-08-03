У Зеленского допускают получение транша в 700 миллиардов долларов от МВФ в сентябре

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Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко считает, что Украина может получить 700 млн долларов транша от МВФ в сентябре, он также не исключает возможности продления программы.

Об этом Устенко сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия Фонда.

Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ около 700 млн долл", - заявил Устенко.

"Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре - миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", - добавил он.

При этом советник Зеленского не исключает возможности продления программы.

"У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продолжить", - резюмировал Устенко.

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Напомним:

В Офисе президента не сомневаются, что миссия МВФ, которая приедет в Украину в сентябре, останется довольной прогрессом Украины на пути реформ.

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.

Зачисление 2,7 млд долл от МВФ в рамках распределения спецправ заимствований на 650 млрд долл должно состояться до конца августа, решение об использовании средств будет принимать Минфин.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по телефону пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и анонсировала визит миссии фонда в Украину в сентябре.

Экономическая правда