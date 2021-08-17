Руководителя зерновой госкорпорации отправили под ночной домашний арест

фото: слідство.інфо

Руководителя ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины) Андрея Власенко, которого подозревают в хищении 71 млн грн, отправили под ночной домашний арест с обязанностью носить электронный браслет.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Отмечается, что такое решение Печерский райсуд Киева принял 16 августа.

Ранее сообщалось, что Власенко и его сообщника задержали 13 августа в аэропорту "Жуляны" при попытке к бегству.

"Как стало известно во время судебного заседания, сообщником Власенко следствие называет бенефициарного владельца фирмы "Транссервис 2008" Романа Терещенко.

Власенко инкриминируют хищение 71 миллиона гривен госкорпорации. По данным официального следствия, руководитель ГПЗКУ был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" из-за якобы несостоятельности филиалов ГПЗКУ предоставить аналогичные услуги самостоятельно. По результатам договора госкорпорация заплатила частной фирме 71 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам прокурора Ирины Горбань, объективных оснований для заключения договора с "Транссервис 2008" не существовало.

При этом, представитель Офиса Генпрокурора просила суд взять Власенко под стражу с возможностью залога в размере 71 млн грн.

В то же время защитники Власенко возражали против ходатайства прокурора и просили применить наиболее мягкую меру пресечения - личное обязательство.

"Впрочем, судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова, выслушав доводы обеих сторон, приняла отправить Андрея Власенко под ночной домашний арест с обязанностью носить электронный браслет", - добавляет издание.

Напоминаем:

Нацполиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" при попытке бегства из Украины.

Следователи Нацпполции установили, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Сумма убытков, причиненный госкомпании, - более 57 млн долларов.

Нацполиция разоблачила злоупотребления руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации на сотни миллионов гривень – чиновники использовали нерыночные тарифы страхования и проводили махинации с экспортом.

Ранее сообщалось, что "Батькивщина" дала голоса за бюджет-2021 в обмен на назначение "своего" человека - Андрея Власенко - в ГПЗКУ. Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Батькивщины".