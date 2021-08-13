Глава Зерновой госкорпорации задержан при попытке бегства из Украины

Нацполиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" при попытке бегства из Украины.

Источник: НПУ

Детали: Чиновника задержали в аэропорту "Жуляны" утром 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности, отмечают правоохранители. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.

По данным из открытых источников ГПЗКУ возглавляет Андрей Власенко. По данным УП, задержали именно его.

11 ноября 2020 года Кабинет министров назначил на должность и.о. председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко, который ранее был уволен с должности главы "Укрликтравы" из-за неэффективности и плохих финансовых результатов.

Ранее сообщалось, что "Батькивщина" дала голоса за бюджет-2021 в обмен на назначение "своего" человека - Андрея Власенко - в ГПЗКУ. Ранее Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Батькивщины".

Андрей Власенко фото: во "Батькивщина"

Следователи сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Готовятся ходатайства в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.

Что предшествовало: Следователи Нацпполции установили, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Сумма убытков, причиненный госкомпании, - более 57 млн долларов.

Украинская правда