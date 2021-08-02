Новости 2 августа: новый самый богатый человек, увольнение в "Нафтогазе"

О самом богатом человеке. Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира по версии Forbes - рейтинг возглавил владелец LVMH Бернар Арно.

Об увольнении в "Нафтогазе". Максим Рабинович уволен с должности директора ООО "Газопостачальна компания "Нафтогаз Украины".

О "евробляхах". За период с 15 июня 2021 по 31 июля 2021 года в рамках льготного периода по новой формуле растаможили более 17 тысяч "евроблях" - в бюджет заплатили больше 600 млн грн.

Об автогазе. Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа выросла до 16,88 грн/л, при этом максимальная цена достигает 17,78 грн/л.

О БЭБ. Конкурсная комиссия допустила к конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности 48 кандидатов - обнародовали полный список претендентов.

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