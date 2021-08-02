В рейтинге самых богатых людей мира сменился лидер – Forbes

Бернар Арно фото: forbes

Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира по версии Forbes - рейтинг возглавил владелец LVMH Бернар Арно.

Об этом сообщается на сайте Forbes Real-Time.

Отмечается, что состояние Безоса по итогам торгов 30 июля снизились на 13,9 млрд долл - до 192,4 млрд долл.

При этом, состояние Арно за тот день также сократились - на 2,9 млрд долл. Однако Арно все равно на 0,5 млрд долл опередил Безоса: по итогам торгов его состояние оценивали в 192,9 млрд долл.

Forbes объясняет, что состояние Безоса сократилось в связи с обвалом акций Amazon - в пятницу они потеряли 7,5% на фоне публикации отчетности ритейлера: темпы роста выручки замедлились по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Как свидетельствуют данные Forbes Real-Time состоянию на 2 августа, состояние Арно оценивают в 194,7 млрд долл, Безоса - в 192,4 млрд долл.

Замыкает топ-3 основатель Tesla Маск - 179,4 млрд долл.

Также в топ-5 - сооснователь Microsoft Билл Гейтс (131,6 млрд долл) и основатель Facebook Марк Цукерберг (128,2 млрд долл).

Напомним:

Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton отчитался о финансовых результатах во 2 квартале - доход LVMH во 2 квартале составил 14,7 млрд евро.

Экономическая правда