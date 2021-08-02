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Рабиновича уволили с должности главы газоснабжающей компании "Нафтогаз"

Понедельник, 2 августа 2021, 12:30
 
Максим Рабинович

Максим Рабинович уволен с должности директора ООО "Газопостачальна компания (ГПК) "Нафтогаз Украины".

Об этом ЭП сообщил источник в компании.

ГПК "Нафтогаз Украины" отвечает в группе "Нафтогаз" за розничную поставку газа для домохозяйств, среднего и малого бизнеса.

При этом, по словам собеседника, Рабинович сохранил за собой позицию директора по управлению дивизионом Розничный бизнес, которую занимает с января 2021 года.

По данным ЭП, менеджер был уволен по статье, но в "Нафтогазе" заявили, что контракт с Рабиновичем истек и не был продлен.

"Контракт с господином Рабиновичем закончился, и он не был продлен", - сказал директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский.

ЭП обратилась за комментарием к Рабиновичу, но он оставил запрос журналистов ЭП без ответа.

Напомним:

Максим Рабинович возглавил "Газопостачальна компания (ГПК) "Нафтогаз Украины" в июле 2019 года.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз" хочет к 2025 году расширить долю рынка газа до 35% с количеством потребителей до 4 миллиона украинцев против 800 тысяч на сегодня.

Экономическая правда

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