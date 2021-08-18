Правительство создало рабочую группу по детенизации экономики: кто в нее вошел

Алексей Любченко фото: гнс

Правительство создало межведомственную рабочую группу по детенизации экономики и развитию добросовестной конкуренции - рабочую группу возглавил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

Такое решение было принято на заседании правительства 18 августа.

"Высокая доля теневой экономики существенно тормозит процесс создания честной и конкурентной бизнес-среды", - сказал во время заседания премьер Денис Шмыгаль.

"Проголосуем и создадим сегодня рабочую группу по детенизации экономики, которую возглавит первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко. Работа этой группы должна быть сконцентрирована на крупных теневых потоках в сфере алкоголя, сигарет, горючего, других висококоррумпированных или с высокой теневой частью сегментах экономики", - добавил он.

Позже правительство поддержало это решение.

Согласно проекту постановления, заместителем глава рабочей группы назначен глава Минфина Сергея Марченко.

В состав группы также вошли: заместитель министра экономики, заместитель министра финансов, главы Налоговой, Гостаможни, Госфинмониторинга, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (по согласию), АМКУ, заместитель председателя правления НБУ (по согласию), директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (по согласию).

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Экономическая правда