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Минэкономики разработало дорожную карту реформирования Гоструда - будет осуществлена ​​структурно-организационная реформа рабочих органов, которая позволит оптимизировать работу службы.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

"Ключевая миссия Гоструда - это надлежащим образом оформленая, защищенная и безопасная работа. Это о конкуренции и легальном бизнесе, инвестиционной привлекательности, увеличеним количества продуктивной занятости, обеспечении достойных условий труда для всех. Это уверенность наших граждан в завтрашнем дне и защите своих трудовых прав", - заявил Любченко.

"Будет осуществлена ​​структурно-организационная реформа рабочих органов, которая позволит достичь синергетического эффекта и оптимизировать работу службы.

Параллельно с этим будет продолжаться работа с фокусом на усилении превентивных мер по охране труда, дерегуляции, совершенствовании трудового законодательства, изменении подходов оценки результативности работы, искоренении коррупции, диджитализации всех процессов деятельности", - добавили в правительстве.

"Главное - нам надо изменить принципы работы и подходы по оценке результатов. Будет разработана единая матрица оценки деятельности Гоструда по данным, которые будет предоставлять не только служба, но и с учетом макроэкономических данных, информации налоговой службы, службы занятости.

Это позволит видеть объективную ситуацию с занятостью и улучшать ее. Одновременно должны совершенствоваться в сторону дерегуляции - менять законодательство в сторону облегчения работы бизнеса там, где это возможно", - сказал министр.

Гоструда поручили усилить борьбу с незадекларированным трудом, а также - до конца недели завершить проверку по фактам задолженности по заработной плате коммунального предприятия "Городская больница Сосновского городского совета".

Напомним:

Сообщалось, что Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начнет инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

За первые 2 дня инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений обнаружили 240 сотрудников, допущенных к работе без трудовых договоров.

За почти месяц инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений выявлено 4064 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

За 1,5 месяца инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений выявлено 6084 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Экономическая правда