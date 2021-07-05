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Проверки бизнеса: за первые 2 дня обнаружили 240 нелегальных сотрудников

Понедельник, 5 июля 2021, 18:45
 
фото: Гоструда

За первые 2 дня инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений обнаружили 240 сотрудников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщает Минэкономики.

Отмечается, что за первые 2 дня инспекционной кампании начали 152 инспекционных посещения.

"В первом полугодии 2021 года была проведена масштабная информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений. В результате этой кампании было официально оформлено почти 57 тыс работников. Однако, к сожалению, не все работодатели отреагировали и продолжают использовать незадекларированный труд, тем самым нарушая базовые социально-трудовые права работников.

С июля начались проверки. Инспекции пройдут только в компаниях, которые имеют признаки наибольших рисков использования незадекларированной работ. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152 начатых инспекций", - отметила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

По ее словам, для определения работодателей, которые имеют наибольший риск использования незадекларированного труда, Налоговая служба и Гоструда используют ряд критериев, в частности:

  • несоответствие количества сотрудников объема производства (оказанных услуг, выполненных работ);
  • наличие фактов нарушений порядка оформления трудовых отношений, выявленных во время проверок ГНС;
  • несоответствие количества объектов налогообложения количеству наемных работников;
  • несоответствие количества одновременно работающих РРО количеству сотрудников;
  • отсутствие наемных работников у плательщиков объектов торговли, сферы услуг, у которых имеются лицензии на производство, хранение, реализацию подакцизных товаров.

Санкции за нарушение законодательства о труде составляют 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 тыс грн. Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, что будет составлять 180 тыс грн.

Напомним:

Сообщалось, что Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начнет инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

Экономическая правда

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