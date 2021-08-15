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Проверки бизнеса: за 1,5 месяца обнаружили 6 тысяч нелегальных работников

Воскресенье, 15 августа 2021, 12:10
 
unsplash

За 1,5 месяца инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений выявлено 6084 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

При этом, среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человека на одного проверенного работодателя.

Наибольшее количество неоформленных работников обнаружили в следующих отраслях:

  • торговля;
  • организация питания:
  • сельское хозяйство.

В региональном разрезе наиболее незадекларированных работников обнаружили в Запорожской (504), Винницкой (465) и Одесской (428) областях.

"Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2899 работниками", - добавили в ведомстве.

"С начала инспекционной кампании наблюдаем положительную динамику по увеличению количества официально оформленных работников.

В частности, за первые три дня августа до Государственной налоговой службы подано сообщений о трудоустройстве почти 65 тс работников. Это на 40% больше, чем за соответствующий период июня. Вообще с 1 июля было получено более 450 тыс сообщений о принятии сотрудников на работу", - заявила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

Напомним:

Сообщалось, что Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начнет инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

За первые 2 дня инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений обнаружили 240 сотрудников, допущенных к работе без трудовых договоров.

За почти месяц инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений выявлено 4064 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Экономическая правда

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работа Минэкономики

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