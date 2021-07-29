Проверки бизнеса: за месяц обнаружили 4 тысячи нелегальных работников

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За почти месяц инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений выявлено 4064 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя.

При этом, больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (437), Винницкой (364) и Хмельницкой (273) областях.

Кроме этого, во время проведения проверок заключены трудовые договоры с 1690 работниками.

Наиболее активно работники легализуются в сферах организации временного размещения (на 141%) и питания (на 35%). Также есть положительная динамика в сферах сельского хозяйства (на 8,5%) и торговле (на 7%).

Напомним:

Сообщалось, что Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начнет инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

За первые 2 дня инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений обнаружили 240 сотрудников, допущенных к работе без трудовых договоров.

В Украине продолжается инспекционная кампания по легализации труда - за первые 3 недели кампании было выявлено 3216 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Экономическая правда