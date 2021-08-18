При Бюро экономбезопасности будет действовать Совет общественного контроля

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При Бюро экономической безопасности Украины будет действовать Совет общественного контроля, который, в частности, будет осуществлять общественный контроль над БЭБ и способствовать взаимодействию Бюро с общественными объединениями.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 18 августа.

Согласно положению о Совете общественного контроля при БЭБ, которое обнародовал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, этот Совет является постоянно действующим коллегиальным органом, который создается в соответствии с ЗУ об БЭБ для осуществления общественного контроля за деятельностью БЭБ.

А также - для налаживания эффективного взаимодействия с общественностью и осуществления других полномочий, определенных законодательством.

В частности, определяется, что этот Совет:

заслушивает информацию о деятельности, выполнении планов и задач БЭБ;

рассматривает отчеты БЭБ и в течение 45 календарных дней со дня их получения и утверждает свое заключение по ним;

организовует публичные мероприятия о деятельности БЭБ;

избирает из своего состава не более 3 представителей, входящих в состав конкурсных комиссий БЭБ, с соблюдением принципа представительства женщин и мужчин.

Такой совет формируется на основе открытого и прозрачного конкурса в составе 15 человек сроком на 2 года.

Персональный состав этого Совета утверждает директор БЭБ.

Больше о БЭБ читайте в статье ЭП: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Напоминаем:

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Экономическая правда