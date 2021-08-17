Новости 17 августа: тариф на электроэнергию, количество безработных

О тарифе на электроэнергию. Тариф на электроэнергию в 1,44 грн/кВт-час будет действовать с 1 октября по 30 апреля 2022 года для потребления объемом до 250 кВт в месяц, для потребления сверх этого объема тариф остается 1,68 грн/кВт-час.

О количестве безработных. На 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тысяч человек, что на 36% меньше статистики на соответствующую дату в прошлом году.

О рынке земли. По состоянию на 17 августа в рамках рынка земли заключено 7425 сделок, площадь земель, относительно которых зарегистрировано сделки - 15 476 га.

О е-гривне. В Минцифры могут провести эксперимент по выплате заработной платы сотрудникам министерства в электронной гривне.

О коллекторах. Срок подачи документов для регистрации юрлиц, которые намеревались получить статус коллекторской компании, завершился 13 августа - документы подали 64 компании.

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