Коллекторской деятельностью хотят заниматься 64 компании – НБУ
Срок подачи документов для регистрации юрлиц, которые намеревались получить статус коллекторской компании, завершился 13 августа - документы подали 64 компании.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Речь идет о компаниях, которые в день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и намеревались в дальнейшем осуществлять такую деятельность.
Так, пакеты документов подали 64 компании-заявителей, из них 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юридических лиц без лицензий на предоставление финансовых услуг", - пояснили в регуляторе.
Отмечается, что Нацбанк имеет 30 рабочих дней для рассмотрения каждого пакета документов.
"По результатам рассмотрения НБУ сообщит каждому заявителю об успешной регистрации или об отказе в регистрации", - говорится в сообщении.
В НБУ напомнили, что только компании, которые будут зарегистрированы в реестре, будут иметь право продолжать предоставлять услуги урегулирования задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.
А в случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021 года, кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юрлицом.
"Обязанность подать в НБУ сведения для включения в реестр коллекторских компаний в месячный срок распространялась на компании, которые на день введения в действие закона № 1349-IX уже имели заключенные договора с кредитодателем или новым кредитором и намеревались в дальнейшем осуществлять деятельность по урегулированию просроченной задолженности по договору со указанными лицами.
Другие юридические лица не ограничены по срокам обращения в Национальный банк с целью получения статуса коллекторской компании", - разъяснили в НБУ.
Напоминаем:
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, что, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.
Президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-их, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов.
Экономическая правда
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