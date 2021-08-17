Коллекторской деятельностью хотят заниматься 64 компании – НБУ

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Срок подачи документов для регистрации юрлиц, которые намеревались получить статус коллекторской компании, завершился 13 августа - документы подали 64 компании.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Речь идет о компаниях, которые в день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и намеревались в дальнейшем осуществлять такую ​​деятельность.

Так, пакеты документов подали 64 компании-заявителей, из них 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юридических лиц без лицензий на предоставление финансовых услуг", - пояснили в регуляторе.

Отмечается, что Нацбанк имеет 30 рабочих дней для рассмотрения каждого пакета документов.

"По результатам рассмотрения НБУ сообщит каждому заявителю об успешной регистрации или об отказе в регистрации", - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что только компании, которые будут зарегистрированы в реестре, будут иметь право продолжать предоставлять услуги урегулирования задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

А в случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021 года, кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юрлицом.

"Обязанность подать в НБУ сведения для включения в реестр коллекторских компаний в месячный срок распространялась на компании, которые на день введения в действие закона № 1349-IX уже имели заключенные договора с кредитодателем или новым кредитором и намеревались в дальнейшем осуществлять деятельность по урегулированию просроченной задолженности по договору со указанными лицами.

Другие юридические лица не ограничены по срокам обращения в Национальный банк с целью получения статуса коллекторской компании", - разъяснили в НБУ.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, что, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-их, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов.

Экономическая правда