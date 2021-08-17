Тариф 1,44 грн на электроэнергию будет действовать до 2022 года – постановление
Тариф на электроэнергию в 1,44 грн/кВт-час будет действовать с 1 октября по 30 апреля 2022 года для потребления объемом до 250 кВт в месяц, для потребления сверх этого объема тариф остается 1,68 грн/кВт-час.
Об этом говорится в постановлении правительства №859 от 11 августа.
Тариф в 1,68 грн/кВт-час будет действовать также для общежитий и коллективных бытовых потребителей.
Кроме того, для потребителей с многотарифным способом учета в зависимости от времени использования будет применяться коэффициент к фиксированной цене.
Так, по двухзонным дифференцированием в периоды времени с 23 до 7 часов (ночная минимальная нагрузка энергосистемы) коэффициент составит 0,5 фиксированной цены.
По трехзонным дифференцированием по периодам времени он составит 1,5 фиксированной цены в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 до 11 часов и с 20 до 22 часов) и 0,4 фиксированной цены в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 до 7 часов).
В другие периоды времени цена будет равна фиксированному тарифу.
Напоминаем:
Кабинет Министров принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн/кВт при условии потребления до 250 кВт-час в месяц.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua