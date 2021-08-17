За год количество безработных в Украине сократилось на треть – Минэкономики

фото из открытых источников

На 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тысяч человек, что на 36% меньше статистики на соответствующую дату в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики со ссылкой на первого вицепремьера - министра экономики Алексея Любченко.

По словам Любченко, уменьшить безработицу помогли программы по поддержке развития экономики и бизнеса.

Он добавил, что правительство будет внедрять дополнительные меры по созданию рабочих мест и трудоустройства безработных в рамках целевых, региональных, инвестиционных и других программ и проектов.

"При реализации таких программ и проектов отдельный фокус - на выполнение показателей трудоустройства, в том числе на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс", – отметил министр.

Напоминаем:

За 1,5 месяца инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений выявлено 6084 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

По оценке Госстата реальный валовой внутренний продукт Украины увеличился во втором квартале на 5,4% относительно второго квартала прошлого года.

Экономическая правда