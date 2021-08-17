Минцифра планирует эксперимент по выплате зарплат своим сотрудникам в е-гривне – Федоров

Михаил Федоров фото: Минцифры

В Минцифры могут провести эксперимент по выплате заработной платы сотрудникам министерства в электронной гривне.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне.

Украинцы занимают первое место в мире по адаптивностью к виртуальным активам - и эта открытость технологий может быть одной из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну", - сказал министр.

По его словам, не стоит начинать внедрение е-гривни с социальных выплат.

"Нужно протестировать эту технологию, получить потребительский опыт, чтобы понять, как все это работает. Мы изучаем опыт других стран, которые запустили пилоты или пытаются ввести подобные электронные валюты.

Использование электронной гривни действительно имеет потенциал программными средствами (смарт-контактами) устанавливать возможные направления и условия использования денежных субсидий, например, ограничить их нецелевое использование. Однако все очень зависит от реализации "технической начинки" цифровой гривни", - добавил Федоров.

Напомним:

В Нацбанке позитивно оценивают возможность выпуска цифровых денег, которые способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривни.

Нацбанк презентовал результаты опроса участников рынка относительно потенциального спроса на цифровую валюту центрального банка - е-гривню и возможных вариантов ее использования.