Обжалование конкурса на директора БЭБ: суд открыл новое производство

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Окружной админсуд Киева открыл производство по делу по иску Дениса Осмоловского к Конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - заявили в суде.

Среди требований иска - признать противоправным решение комиссии, утвержденное протоколом от 29 июля 2021 №3, в части, касающейся организации тестирования на знание законодательства и вербально-логическое мышление, проведения проверок, предусмотренных ЗУ "О предотвращении коррупции" и "Об очистки власти" , утверждение образцов тестовых заданий и формулы рейтингования кандидатов на пост главы БЭБ и т.п..

Истец считает, что оспариваемым решением было противоправно расширено объем полномочий конкурсной комиссии.

В ОАСК напоминают, что в производстве суда уже находится дело по иску Дениса Осмоловского к Кабинету министров относительно обжалования образования БЭБ.

Как свидетельствуют данные на Правительственном портале, Денис Осмоловский участвовал в конкурсе на должность главы БЭБ.

Как говорится в его автобиографии, Осмоловский, в частности, работал на руководящих должностях в Государственной налоговой администрации в г. Киеве и в Черниговской области.

С 2011 года - занимается адвокатской практикой, в частности, является главой адвокатского объединения "Адвокатский центр".

Больше о конкурсе читайте в статье ЭП: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Напоминаем:

Конкурсная комиссия по назначению директора Бюро экономической безопасности провела собеседования с 12 кандидатами и определилась с тремя финалистами, которых представят на рассмотрение премьер-министру Денису Шмыгалю.

На заседании 9 августа Комиссия по конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности определила шорт-лист из 12 кандидатов по итогам тестирования, после собеседования и ситуационных задач трех из них подадут на рассмотрение премьер-министру.

Конкурсная комиссия допустила к конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) 48 кандидатов - обнародовали полный список претендентов.

29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы. Глава этой комиссии - Милованов.

Бывший секретарь СНБО Данилюк, которого отстранили от участия в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности, подал в суд на комиссию, которая проводит конкурс. Дело будет рассматривать скандальный Окружной админсуд Киева.

Экономическая правда