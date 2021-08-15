Новости выходных: зарплаты шахтерам, цена электроэнергии, рынок земли

О зарплатах шахтерам. Горняки сообщили, что с марта не получали зарплату и обнародовали заявление, в котором обещают пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения.

В пресс-службе Министерства энергетики сообщили, что выплата задолженности по зарплате состоится 16 августа. Всего будет выплачено 653 млн грн.

О цене электроэнергии. За первую декаду августа по сравнению с аналогичным периодом июля средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" выросла на 81,69%, до 2079,35 грн/МВт-час.

О рынке земли. В рамках рынка земли по состоянию на 13 августа заключено 6572 сделок.

О ГПЗКУ и Тимошенко. Заместительница задержанного главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко – Елена Волкова – связана с главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

О барже с арбузами. Несамоходное судно компании "Нибулон" с 350 тоннами херсонских арбузов 20 августа прибудет на перегрузочный терминал в Переяславе, а накануне Дня Независимости ягоды попадут в торговые залы киевских супермаркетов сети "Сильпо".

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