Шахтеры заявляют, что не получают зарплату 5 месяцев
Горняки сообщили, что с марта не получали зарплату и обнародовали заявление, в котором обещают пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения.
Источник: председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook
Прямая речь Волынца: "В случае, если к 18:00 15 августа не будут выплачены деньги шахтерам ГП "Львовуголь" - трудовые коллективы ГП готовы к более радикальным действиям. В частности, к перекрытию трасс и акций протеста в столице, у Офиса президента".
Детали: В заявлении говорится, что на ГП "Львовуголь" задолженность по зарплате составляет 5 месяцев - с марта.
Горняки в начале августа пикетировали у здания Львовской ОГА, где им пообещали, что деньги поступят 15 августа. Шахтеры заявили, что будут ждать до 18:00 в тот день, в случае неуплаты перейдут "к более радикальным действиям".
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