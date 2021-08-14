Заместительница задержанного главы ГПЗКУ также связана с Тимошенко – медиа

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Заместительница задержанного главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко – Елена Волкова – связана с главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Об этом свидетельствует документ, полученный изданием "Зеркало недели" от источников в Нацполиции.

Согласно полученной от источников справке, в марте 2021 года дочь Тимошенко Евгения получила 7 млн долларов, в том числе 4 млн долларов – от матери.

В течение марта она перечислила всю сумму в пользу ООО "Валея" в качестве оплаты по договору о предоставлении услуг по поиску, подбору и поставке оборудования.

После этого в течение марта-апреля 2021 года "Валея" перечислила 7 млн долларов в пользу компании ELIOVP BVBA (Бельгия) в качестве предоплаты за оборудование. ELIOVP BVBA занимается продажей оборудования для майнинга криптовалюты.

Основательницей, директором и бухгалтером созданной в 2014 году компании "Валея" значится Волкова. Она же в феврале 2021 года стала и. о. замглавы правления "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" Власенко.

Напоминаем:

Нацполиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" при попытке бегства из Украины.

Следователи Нацпполции установили, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Сумма убытков, причиненный госкомпании, - более 57 млн долларов.

Нацполиция разоблачила злоупотребления руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации на сотни миллионов гривень – чиновники использовали нерыночные тарифы страхования и проводили махинации с экспортом.

Ранее сообщалось, что "Батькивщина" дала голоса за бюджет-2021 в обмен на назначение "своего" человека - Андрея Власенко - в ГПЗКУ. Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Батькивщины".