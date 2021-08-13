Новости 13 августа: украинцы доплатят налоги с сомнительных доходов, объемы экспорта растут

О доплате налогов. Министерство финансов подтвердило, что готовит законопроект, который введет механизм налогообложения тех доходов украинцев, источники происхождения которых они не смогут объяснить.

О зарплатах в министерствах. Среди предприятий, принадлежащих к управлению министерств, самая высокая среднемесячная зарплата была у субъектов подчинения Минцифры (47,434 грн) и Минфина (27,560 грн).

О Reebok. Немецкая компания Adidas заявила, что договорилась о продаже своего бренда спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok американской Authentic Brands Group на общую сумму до 2,1 млрд евро.

Об "Укрзализныце". Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг "Укрзализныци" на уровне "B" и улучшило прогноз рейтинга со "Стабильного" на "Позитивный".

Об экспорте. За первую половину 2021 года Украина экспортировала товаров и услуг на 34,9 млрд долларов, что на 25,5% выше соответствующего периода в прошлом году - профицит торгового баланса уменьшился на 46,3%.

Эксклюзив ЭП

Из-за дефицита угля останавливаются энергоблоки. Украине готовиться к отключениям?

Тепловая генерация, которая обеспечивает до 30% электроэнергии страны, столкнулась с дефицитом угля. Потребителям готовиться к веерным отключениям? (укр)