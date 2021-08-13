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Fitch улучшило прогноз кредитного рейтинга "Укрзализныци"

Пятница, 13 августа 2021, 10:10
 
фото: пресс-служба компании

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг "Укрзализныци" на уровне "B" и улучшило прогноз рейтинга со "Стабильного" на "Позитивный".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это стало возможным после изменения прогноза суверенного рейтинга Украины на "Позитивный" со "Стабильного", - добавили в УЗ.

"Одна из приоритетных задач - вывести Укрзализныцю на самый высокий уровень доверия международных партнеров. Для этого мы будем работать над уменьшением кредитного портфеля компании и ростом доходной базы Укрзализныци", - заявил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня "CCC +", прогноз "Стабильный".

Международное кредитное агентство Fitch исключило Укрзализныцю из списка Rating Watch Negative, в котором находятся компании с перспективами снижения кредитного рейтинга, и подтвердило его на уровне "В".

Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor's изменило прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" с "негативного" на "позитивный".

"Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на 300 млн долларов под 7,875% годовых.

Экономическая правда

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Укрзализныця Fitch

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