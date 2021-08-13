Приготовьте кошельки: как украинцы будут доплачивать налоги с сомнительных доходов

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Министерство финансов Украины подтвердило, что готовит законопроект, который введет механизм налогообложения тех доходов украинцев, источники происхождения которых они не смогут объяснить.

Об этом Минфин сообщил в ответ на запрос "Экономической правды".

В ведомстве отметили, что этот законопроект готовят совместно с Государственной налоговой службой. Согласно ему Налоговой предоставят полномочия осуществлять так называемые "косвенные методы контроля" по доходам граждан.

Как налоговая будет взимать налоги с Украинской?

В Минфине пояснили, что в случае принятия законопроекта Радой Налоговая получит полномочия сопоставлять реальный образ жизни физических лиц с имеющейся информацией о полученных ими доходах и уплаченных с этих доходов налогов.

Например, если лицо официально получает минимальную зарплату, но в какой-то момент купит дорогое авто, то Налоговая будет проверять происхождение денег на эту покупку. Если же физическое лицо не сможет объяснить, откуда взяла деньги, то ее заставят заплатить налог с суммы, которую она потратила на покупку.

Какие налоги будут взимать и с кого?

Как пояснили в Минфине, от внедрения норм этого законопроекта там ожидают увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц и военного сбора. Эти налоги будут уплачиваться по обычной ставке - 18% и 1,5% соответственно.

То есть, в случае, если налоговая будет проверять дорогие покупки граждан и выявит какие-то несоответствия, которые гражданин не сможет объяснить, то придется заплатить почти 1/5 от цены каждой такой покупки.

Причем, похоже, что в случае принятия законопроекта, налоговая будет проверять всех украинцев, независимо от их состояния.

"Нормы законопроекта будут распространяться на всех физических лиц - налогоплательщиков", - пояснили в Минфине.

Почему разрабатывают этот законопроект?

Необходимость разработать законопроект, которым будет усиливаться контроль за доходами граждан, прописана в законе о налоговой амнистии. Его Рада приняла в июне 2021 года. Сама амнистия должна стартовать уже 1 сентября 2021 года.

В заключительных положениях к закону об амнистии Рада дает поручение Кабинету Министров в течение 9 месяцев со дня вступления в силу закона разработать законопроекты, которыми будет усиливаться контроль за доходами граждан.

По ожиданиям депутатов, страх перед проверками налоговой должен стимулировать граждан активнее участвовать в налоговой амнистии и добровольно декларировать ранее незадекларированные доходы.

В то же время собеседники ЭП в Верховной Раде не верят, что парламент действительно примет этот законопроект.

"Это такая "страшилка", которая должна стимулировать людей подавать одноразовые декларации. Я не думаю, что в парламенте реально найдутся голоса на принятие этого решения. Я даже не думаю, что голоса найдутся просто, чтобы включить этот законопроект в повестку дня", - отмечают депутаты не под запись.

Напомним, что первым о разработке этого законопроекту сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в начале августа.

"Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии - он будет вынуждена доплатить налог расходов, которые не может объяснить", - заявил депутат.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Законопроектом предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Ярослав Винокуров, ЭП