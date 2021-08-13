Экспорт из Украины вырос на четверть за половину 2021 года – Госстат

unsplash

За первую половину 2021 года Украина экспортировала товаров и услуг на 34,9 млрд долларов, что на 25,5% выше соответствующего периода в прошлом году - профицит торгового баланса уменьшился на 46,3%.

Об этом сообщает Госстат.

Импорт в Украину за первое полугодие составил 34,5 млрд долл, что на 27,6% превышает данные прошлого года.

Положительное сальдо торгового баланса составило 413,6 млн долларов. Для сравнения, в I полугодии 2020 года баланс также был профицитным и составил 769,7 млн долл.

В частности, увеличился экспорт и импорт со странами ЕС - на 39% и 38% соответственно.

Украина в 2021 году экспортировала товаров на 29,9 млрд долларов (30,7%), импортировала - на 31,3 млрд долл (+ 28%).

По экспорту услуг, он вырос всего на 1,5% и составил 5,6 млрд долл. А импортировать услуг Украина стала больше на 23% в объеме 3,2 млрд долл.

Напоминаем:

В первом квартале 2021 года товарооборот Украины вырос на 12,13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 году - до 28,83 млрд долл.

Экономическая правда