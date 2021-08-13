Какая средняя зарплата была в 2020 году в министерствах и ОГА

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Наибольшая среднемесячная заработная плата среди министерств в 2020 году была в Минцифры - 47,434 грн, среди местных органов исполнительной власти лидирует Запорожская ОГА (66,206 грн).

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики о результатах мониторинга эффективности управления объектами государственной собственности за 2020 год.

В частности, наибольшая среднемесячная заработная плата среди министерств в 2020 году была в Минцифры (47,434 грн) далее идут Минфин (27,560 грн) и Минздрав (27,334 грн).

Также в топ-5 - Минстратегпром (22,582 грн) и Минэнерго (21,935 грн).

При этом, замыкают рейтинг по среднемесячной зарплате в министерствах Минобороны (9,255 грн) и Минмолодежспорт (8,053 грн).

Среди госагентств, служб и органов исполнительной власти самая высокая среднемесячная зарплата в 2020 году была в Укринфрапроекте (65,705 грн), Госатомрегулировании (29,108 грн) и НКРСИ (26,297 грн).

Наименьшая - в ГКА (Государственное космическое агентство - 8,732 грн), Госводагентстве (7,454 грн) и Госэнергоэффективности (5,850 грн).

При этом, среди местных органов исполнительной власти лидируют Запорожская (66,206 грн), Кировоградская (32,917 грн) и Полтавская (32,115 грн) ОГА. Замыкают рейтинг Тернопольская РГА Тернопольской области (6,011 грн) и КГГА (5,097 грн).

Экономическая правда