Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Укрзализныци на уровне "B"
Международное кредитное агентство Fitch исключило Укрзализныцю из списка Rating Watch Negative, в котором находятся компании с перспективами снижения кредитного рейтинга, и подтвердило его на уровне "В".
Об этом сообщает пресс-служба УЗ, Fitch.
Fitch подтвердил рейтинг УЗ на уровне "В", что определяет долгосрочный риск дефолта компании, со стабильным прогнозом.
В сообщении агентства отмечается, что улучшение ликвидности компании произошло после выпуска облигаций участия в займе на сумму 300 млн долларов, который завершен 15 июля 2021 года.
"Мы считаем, что компания находится в состоянии, достаточном для компенсации прогнозируемых потребностей обслуживания долга во 2 половине 2021 года и 2022 году", - отмечают Fitch.
Самостоятельный кредитный профиль Укрзализныци был повышен с "CCC" до "B-". Рейтинг установлено с учетом того, что акции УЗ принадлежат правительству Украины (рейтинг которой равен В), которое готово оказывать поддержку компании.
В УЗ отмечают, что все взятые обязательства выполняют в полной мере и направляют средства от выпуска облигаций на погашение краткосрочного долга, в частности рефинансирования кредитов Сбербанка, облигаций участия в займе на сумму 50 млн долларов, подлежащих уплате 15 сентября 2021 года, и других кредитных обязательства.
Напоминаем:
Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor's изменило прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" с "негативного" на "позитивный".
"Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на 300 млн долларов под 7,875% годовых.
Экономическая правда
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