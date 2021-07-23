Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Укрзализныци на уровне "B"

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Международное кредитное агентство Fitch исключило Укрзализныцю из списка Rating Watch Negative, в котором находятся компании с перспективами снижения кредитного рейтинга, и подтвердило его на уровне "В".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, Fitch.

Fitch подтвердил рейтинг УЗ на уровне "В", что определяет долгосрочный риск дефолта компании, со стабильным прогнозом.

В сообщении агентства отмечается, что улучшение ликвидности компании произошло после выпуска облигаций участия в займе на сумму 300 млн долларов, который завершен 15 июля 2021 года.

"Мы считаем, что компания находится в состоянии, достаточном для компенсации прогнозируемых потребностей обслуживания долга во 2 половине 2021 года и 2022 году", - отмечают Fitch.

Самостоятельный кредитный профиль Укрзализныци был повышен с "CCC" до "B-". Рейтинг установлено с учетом того, что акции УЗ принадлежат правительству Украины (рейтинг которой равен В), которое готово оказывать поддержку компании.

В УЗ отмечают, что все взятые обязательства выполняют в полной мере и направляют средства от выпуска облигаций на погашение краткосрочного долга, в частности рефинансирования кредитов Сбербанка, облигаций участия в займе на сумму 50 млн долларов, подлежащих уплате 15 сентября 2021 года, и других кредитных обязательства.

Напоминаем:

Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor's изменило прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" с "негативного" на "позитивный".

"Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на 300 млн долларов под 7,875% годовых.

Экономическая правда