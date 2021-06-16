S&P покращило прогноз кредитного рейтингу "Укрзалізниці"

Одне з провідних світових рейтингових агентств Standard & Poor's змінило прогноз кредитного рейтингу АТ "Укрзалізниця" з "негативного" на "позитивний".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Це вказує на позитивний вплив на інвестиційну привабливість товариства нещодавньої транзакції з управління фінансовим боргом.

Так, у повідомленні агентства зазначено, що позитивний прогноз відображає потенціал для підвищення кредитного рейтингу після рефінансування заборгованості, що підлягає погашенню в найближчі 12 місяців, а також про виключення рейтингу зі списку CreditWatch, що в свою чергу було індикатором очікування подальших кроків компанії з управління боргом", - йдеться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що наприкінці травня фіналізували угоду з АТ "Сбербанк" щодо часткової зміни графіка погашення заборгованості перед банком, а також суттєво покращили умови цих кредитів.

"Кредити від цього банку були залучені залізницями України з метою фінансування підготовки інфраструктури щодо проведення фінальної частини чемпіонату України з футболу "Євро-2012".

Укрзалізниця працює над кількома варіантами рефінансування боргу від АТ "Сбербанк", що будуть реалізовані за сприятливої ринкової кон’юнктури. Товариство, як учасник міжнародного ринку капіталів, продовжує слідувати раніше заявленому принципу відповідального ставлення до своїх боргових зобов‘язань, і всі взяті боргові зобов‘язання виконує в повній мірі", - йдеться у позиції УЗ.

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з рівня "В-" до "ССС" у зв'язку із збільшенням ризиків рефінансування.

Тоді в УЗ заявили, що працюють над рефінансуванням боргу, "який негативно вплинув на кредитний рейтинг компанії".

Згодом "Укрзалізниця" домовилася щодо зміни графіку погашення заборгованості перед "Сбербанком", що дозволить УЗ збалансувати навантаження на ліквідність компанії.

Економічна правда