S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци"

фото: пресс-служба компании

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня "CCC +", прогноз "Стабильный".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Учитывая существенное улучшение ликвидности Укрзализныци одно из ведущих рейтинговых агентств Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг общества до уровня "CCC +", прогноз "Стабильный".

Такое решение агентства обусловлено прежде всего успешным выпуском пятилетних облигаций участия в займе объемом 300 млн долл и рефинансированием текущих долгов", - заявили в компании.

"По мнению агентства, выпуск облигаций Укрзализныцей позволит обществу существенно улучшить ликвидность и эффективно управлять кредитным портфелем, в частности осуществлять выплаты по финансовым обязательствам в течение 2021-2022 годов, несмотря на постоянное пребывание в условиях нестабильной рабочей среды и значительные инвестиционные потребности", - говорится в сообщении.

"Еще одно ведущее рейтинговое агентство - Standard & Poor's - подтвердило правильный вектор развития компании. Такой вывод - важный показатель деятельности Укрзализныци, что добавляет инвесторам уверенности в стабильности компании", - заявил и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Напоминаем:

Международное кредитное агентство Fitch исключило Укрзализныцю из списка Rating Watch Negative, в котором находятся компании с перспективами снижения кредитного рейтинга, и подтвердило его на уровне "В".

Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor's изменило прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" с "негативного" на "позитивный".

"Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на 300 млн долларов под 7,875% годовых.

Экономическая правда