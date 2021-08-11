Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару

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11 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,77 - 26,79 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,77 - 26,79 гривни;

Евро - 31,42 - 31,44 гривни.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,74 - 26,93 гривни. Евро покупают по 31,25 гривни, продают по 31,59 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,84 - 26,91 гривни, евро - 31,35 - 31,48 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 августа на уровне 26,76 гривни.

11 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.

10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.

10 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.

Экономическая правда