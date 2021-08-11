Курс валют на 11 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
11 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,79 - 26,81 гривни;
Евро - 31,37 - 31,39 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,74 - 26,93 гривни. Евро покупают по 31,24 гривни, продают по 31,59 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,83 - 26,92 гривни, евро - 31,37 - 31,49 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 августа на уровне 26,76 гривни.
10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.
10 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.
Экономическая правда
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