Гривня стабильна на закрытии межбанка

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10 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,78 - 26,80 гривни;

Евро - 31,38 - 31,40 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,71 - 26,91 гривни. Евро покупают по 31,28 гривни, продают по 31,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,86 - 26,90 гривни, евро - 31,44 - 31,56 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 августа на уровне 26,80 гривни.

10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.

Экономическая правда