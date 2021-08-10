Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Вторник, 10 августа 2021, 19:10
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 августа на уровне 26,76 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,36 грн (на 10 августа - 31,53 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 августа на уровне 26,80 гривни.
10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.
10 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.
Экономическая правда
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