Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Вторник, 10 августа 2021, 19:10
 
нбу

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 августа на уровне 26,76 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,36 грн (на 10 августа - 31,53 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 августа на уровне 26,80 гривни.

10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,75 - 26,77 гривни.

10 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня стабильна на закрытии межбанка 10 августа 2021, 17:30
Курс валют на 10 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки 10 августа 2021, 11:16
Гривня укрепилась на закрытии межбанка 9 августа 2021, 17:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!