Курс валют на 10 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
10 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 — 26,77 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,75 — 26,77 гривні;
Євро — 31,37 — 31,39 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,69 — 26,91 гривні. Євро купують за 31,28 гривні, продають за 31,65 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,84 – 26,88 гривні, євро – 31,47 – 31,56 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 серпня на рівні 26,80 гривні.
9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,74 — 26,76 гривні.
Економічна правда
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