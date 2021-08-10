Курс валют на 10 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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10 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 — 26,77 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,75 — 26,77 гривні;

Євро — 31,37 — 31,39 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,69 — 26,91 гривні. Євро купують за 31,28 гривні, продають за 31,65 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,84 – 26,88 гривні, євро – 31,47 – 31,56 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 серпня на рівні 26,80 гривні.

9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,74 — 26,76 гривні.

Економічна правда