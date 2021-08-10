Новости 10 августа: цены на автогаз, программа "5-7-9", Фирташ и недра

О ценах на автогаз. Средняя цена автогаза в сетях АЗС 10 августа достигла рекордных 17,35 гривен за литр (+ 13 коп/л к 9 августа).

О программе "5-7-9". Приватбанк не поддерживает заявления Форума ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, относительно возможного сокращения программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что благодаря программе "5-7-9%" государство поддержало бизнес во время карантина и подчеркнул, что в ведомстве работают над обновлением программы.

О Фирташе и недрах. Государственная служба геологии и недр лишила Group DF спецразрешения на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд из-за дела бенефициара группы Дмитрия Фирташа о финансировании терроризма, разрешение передали ОГХК.

О рынке земли. На 9 августа в Украине заключено 5206 сделок в рамках рынка земли, который начал свою работу с 1 июля 2021 года – первенство держат Полтавская и Харьковская области.

О спутнике для показа рекламы в космосе. Компания Илона Маска SpaceX и канадский стартап Geometric Energy Corporation планируют запустить в космос спутник для трансляции рекламы.

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Крупнейший иностранный кредитор Украины Ричард Дитц: Мы не понимаем, куда идет страна

Прийдя Аргентину в 1997-м, Россию в 1998-м, Грецию в 2012-м, он попытался заработать в Украине: вложил деньги в "зеленую" энергетику и долговые обязательства. Но что-то пошло не так.

Проблемные долги банков: как быстрое уменьшение доли неработающих кредитов может стать проблемой для всех

Уровень проблемных кредитов в банковской системе уменьшается. Однако не все так положительно выглядит для госбанков, на которые приходится 70% всех неработающих кредитов системы. Кто в конечном итоге заплатит за все? (укр)